Moet deze weg op de schop na drie ongelukken in een week? ‘Dit voelt niet goed’

In Gilze en Rijen is bezorgd gereageerd op drie ongevallen in zo korte tijd. Het college heeft een brief over de provinciale weg geschreven naar de provincie. Twee fracties hebben vragen gesteld over de veiligheid van de weg en wat er aan verbeterd zou moeten worden. Over de weg rijden dagelijks 14.600 (2020) gemotoriseerde verkeersdeelnemers.