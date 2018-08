Moeder van dochter op Lievenshove over drugsoverlast: 'Ze krijgt het dagelijks aangeboden'

Veiligheid

Haar dochter zat eerst op een gesloten en nu op een open afdeling. “De drugsoverlast baart me heel veel zorgen. We zitten erg in over de veiligheid van mijn dochter. Ze vertelt daar heel veel verhalen over. Zo was er een meisje dat was weggelopen en door de politie was teruggebracht. Dan wordt zo iemand door de politie en leiding gefouilleerd. Maar dat heeft ze kunnen doorstaan want op de groep had ze nog gewoon twaalf xtc-pillen bij zich.”

De Kort zegt dat haar dochter geen drugs gebruikt. “Ze kan zichzelf er gelukkig nog steeds tegen verzetten. Maar hoe lang houdt ze zich sterk? Het wordt haar dagelijks aangeboden.”