Moeder jongste Q-koortspatiëntje van Nederland zet crowdfundactie op voor onderzoek

HANK - Angela van der Pluijm, moeder van het jongste Q-koortspatiëntje van Nederland, is samen met anderen een crowdfundactie gestart voor meerjarenonderzoek naar kinderen met de ziekte. De vrouw uit Hank had al eerder plannen, maar sinds vrijdag staat de Facebookpagina online. ,,Er wordt naar mijn mening te weinig aan gedaan. Monitor deze kinderen eens.”

,,Kijk ieder half jaar hoe het met ze gaat. Wat ze nodig hebben. Er is geen speciale afdeling waar we terecht kunnen. Als ze gilt van de pijn en over de grond kruipt dan voel ik me behoorlijk machteloos kan ik je vertellen. Ik heb het gevoel dat ik nergens terecht kan.” Daarom is Van der Pluijm met anderen in actie gekomen om geld op te halen voor onderzoek.

Op 7 november vraagt de groep achter de actie in het bijzonder aandacht voor kinderen met Q-koorts. ,,Wil jij ook meedoen? Draag die dag dan een paars- en roze- haarspeldje als kruis in je haar.”

Pijn

Van der Pluijm heeft een hele persoonlijke motivatie om in actie te komen. Haar dochter Emma is met haar 7 jaar het jongste Q-koortspatiëntje van Nederland. Op de Facebookpagina van de actie vertelt zij over haar dochter en waarom er meer onderzoek moet komen. ,,Emma heeft dagelijks pijn. Op het moment gaat het redelijk. Ze is wel vaak moe en heeft ’s avonds veel pijn in haar spieren.”

Van der Pluijm:,,We hebben ook schapen, maar daar is Emma niet ziek van geworden; we hebben ze laten testen en ze zijn ingeënt. Ik maak me er kwaad over dat niet iedereen dat laat doen. Het kost voor 26 schapen 50 euro. Dat is gemiddeld 2 euro per schaap per jaar. Daar kun je veel ellende mee voorkomen. Je wil toch niet dat iemand ziek wordt van jouw dieren?”

Financiële regeling