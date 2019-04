Mislukt landgoed wordt aardappelveld in Lage Zwaluwe

Video Piloot worden in een onderzeeër, het kan weer in Breda

9:22 BREDA - Wie de kans wil grijpen om piloot te worden in een onderzeeboot kan terecht bij de Bredase bouwer U-Boat Worx. ,,Wij krijgen het personeel niet aangesleept. We hebben nu 42 man in dienst. Dit jaar willen we nog 21 mensen aannemen. Van piloten tot monteurs”, zegt directeur Maykel Hop.