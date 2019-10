Miriam Tiekstra stopt met raadswerk in Drimmelen: ‘Ik merkte dat ik te veel op mijn tenen moest lopen’

Tiekstra is tevreden wanneer ze vandaag de bibliotheek van Made bezoekt. Door háár motie is er sinds 2018 een aparte hoek voor het Taalhuis, waar kunnen mensen werken aan het verbeteren van hun beheersing van de Nederlandse taal. ,,Het minimabeleid was nog niet af, waardoor ook de introductie van het Taalhuis vertraagd was'', zegt ze. De motie werd unaniem ondersteund, de pilot alsnog gestart.