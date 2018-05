Ministerie krijgt zware huiswerktaak voor vliegbasis

Volledig scherm Bij een oefening wordt een Chinook van vliegbasis Gilze-rijen ingezet voor het blussen van een brand. De mer-commissie begrijpt de noodzaak om te oefenen, maar vindt ook dat Defensie bij de uitbreiding van de vliegbasis beter haar best moet doen om te onderzoeken hoe overlast van vooral helikopters beperkt kan worden. © COR DE KOCK

Die huiswerktaak geeft de Commissie milieu-effectrapportage(mer-commissie) op. De mer-commissie verstrekt onafhankelijk en zwaarwegend advies over het milieu-effectrapport dat de basis is voor het luchthavenbesluit. In het luchthavenbesluit staan de beperkingen en mogelijkheden op en rond de luchthaven.

Kritisch

Het mer-advies is zeer kritisch van toon. De omgeving van de luchthaven ondervindt veel meer overlast als de uitbreiding van het militaire vliegveld Gilze-Rijen doorgaat. Rond de thuisbasis voor Chinook-transporthelikopters, Apache-gevechtshelikopters en Cougars leiden trainings- en oefenvluchten nu al tot veel overlast.

De beoogde uitbreiding maakt het mogelijk dat naast het huidige gebruik van de luchthaven ook helikopters van andere bases kunnen komen, de nieuwe JSF zes maanden per jaar van de basis gebruik kan maken en militaire drones welkom zijn. Verder worden de openingstijden verruimd voor militaire en burgerluchtvaart.

800 zienswijzen

Tegen het concept luchthavenbesluit hebben provincie, gemeenten van Breda en Gilze en Rijen tot Tilburg, milieugroepen, bedrijven, burgergroepen en individuen ruim achthonderd zienswijzen in gediend. Die bezwaren zou de Defensie in het rapport moeten verwerken. De mer-commissie is van mening dat Defensie nogal wat steken heeft laten vallen in haar beantwoording.

,,Veel informatie over de luchthaven is niet beschikbaar. Daardoor zijn conclusies over geluidhinder en veiligheid niet goed te toetsen. Bovendien is niet in te schatten in hoeverre activiteiten met minder hinder dan wel veiliger voor de omgeving uitgevoerd kunnen worden'', schrijft de commissie.

Aanpassen

Het ministerie heeft aangegeven dat zij het rapport zal aanpassen en opnieuw aan de commissie voorleggen. Dat betekent dat er nog heel wat huiswerk gedaan moet worden. Dan komt het goed uit dat staatssecretaris Barbara Visser de finale datum voor luchthavenbesluiten per 1 november van dit jaar met drie jaar wil uitstellen.