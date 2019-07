Ministerie komt met rekenmodel om overlast trillingen te meten

De borden in de tuin van Jos en Marion Gommeren aan de Parallelweg in Dorst laten niets te raden over. Ze hebben last van ‘aardbevingen’, vervoerders moeten stoppen met het gebruiken van oud, lawaaierig materieel, moeten niet harder dan vijftig rijden. De familie woont letterlijk tegen het spoor aan. Al veertig jaar. ,,Destijds kwam misschien een vijfde van het aantal treinen langs. Nu zijn het er zeker 370 per dag, meer dan vijftien per uur.”