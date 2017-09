Mini Billund zet Wagenberg binnen één jaar op de kaart

WAGENBERG – Lego-paradijs mini Billund in Wagenberg bestaat zondag een jaar. ‘Langzaam worden we bekender’, zegt eigenaar Paul van Boekhout (51) bescheiden.

Dat bekender worden is zacht uitgedrukt. Bezoekers stromen af en aan. Zelfs Australische toeristen maken een tussenstop op Dorpsstraat 28 in Wagenberg. Het is dan ook meer dan alleen een museum of winkel waar lego verkocht wordt. Er is ook een grote expositieruimte én een bouwplaats.

Van Boekhout: ,,Voor zowel jongeren als volwassenen is hier van alles te beleven, zien en bouwen. Het aantal bezoekers is hoger dan we van te voren hadden verwacht. Zelfs drie keer hoger dan berekend.”

Deze zondag bestaat de populaire trekpleister een jaar. Hiervoor heeft Van Boekhout een speciale editie van Star Wars ingekocht. Van Boekhout: ,,Deze is erg geliefd onder fans. Bij de release online was deze versie binnen tien minuten uitverkocht. Zondag gaan we het schip bouwen.”

Om het jubileum te vieren zijn er diverse kortingen in de legowinkel. Ook is er een nieuwe vitrinekast gekocht voor de expositieruimte. Hierin kunnen bouwers hun werken tentoonstellen.