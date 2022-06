Minder treinen bij Lage Zwaluwe en Roosendaal door tekort aan treindienstleiders

SCO is woedend en zit in dubio: club moet voor vier speelminu­ten naar Zeeland na zeer opmerke­lijk gestaakt duel

Bij SCO zijn ze woedend. De club uit Oosterhout speelde midweeks tegen SKNWK om promotie naar de derde klasse en dat duel werd in de verlenging, met nog drie minuten te spelen plus extra tijd, bij een 2-1 stand-gestaakt. Nu wordt SCO verplicht om zaterdag het restant in te halen. ,,Ze luisteren gewoon niet bij de KNVB. Het is een dictatuur.”

