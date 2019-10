Minder restafval in Gilze en Rijen is een ‘knappe prestatie van de inwoners’

GILZE EN RIJEN - De nieuwe manier van afval inzamelen en het recyclen van luiers zorgt in de gemeente Gilze en Rijen voor ruim 1 miljoen kilo minder restafval in de eerste zeven maanden. De hoeveelheid restafval nam van december 2018 tot en met juni 2019 af met 61 procent, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

“Dit is een knappe prestatie van onze inwoners en medewerkers”, zegt wethouder Ariane Zwarts, portefeuillehouder milieu en afval. “Hier mogen ze trots op zijn. Voor het milieu is dit natuurlijk een prachtig resultaat.” Zwarts geeft aan er vertrouwen in te hebben dat de hoeveelheid restafval volgend jaar daalt naar minder dan honderd kilo per inwoner. Het lijkt er zelfs op dat deze hoeveelheid dit jaar al wordt bereikt.

Quote We gaan eerst onderzoe­ken wat er nu nog in het restafval zit Ariane Zwarts, wethouder, Gemeente Gilze en Rijen

Het uiteindelijke doel is om in 2025 maximaal dertig kilo restafval per inwoner in te zamelen. “Dat wordt een behoorlijke uitdaging, maar daar hebben meer gemeenten mee te maken”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “We gaan eerst onderzoeken wat er nu nog in het restafval zit, zodat we daar onze voorlichting op af kunnen stemmen. Het gaat niet alleen om beter scheiden, maar bijvoorbeeld ook om het bewuster omgaan met verpakkingsmateriaal bij het boodschappen doen.”

Ondergrondse containers

Eind vorig jaar stapte Gilze en Rijen over op Anders Inzamelen. Bewoners brengen hun restafval in zakken naar ondergrondse containers in de wijk. Grondstoffen als groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metaal en drankkartons (PMD) en papier worden aan huis ingezameld met minicontainers. Door dit systeem is de inzameling van met name PMD, GFT en textiel behoorlijk toegenomen.

Quote Afvalener­gie­cen­tra­le ARN zet luiers om in biogas, biomassa en plastics

Incontinentiemateriaal

Het nieuwe luierbeleid van de gemeente zorgt ook voor minder restafval. Luiers en incontinentiemateriaal kunnen al jaren gratis worden ingeleverd bij tien speciale luiercontainers in de gemeente. Sinds dit jaar worden de luiers niet meer verwerkt als restafval, maar worden deze gerecycled bij afvalenergiecentrale ARN.