Minder overlast van verkeerd gestalde fietsen bij busstation Oosterhout

Herrie over komst houtge­stook­te biomassa­cen­tra­le in Gilze

25 november GILZE - Het bedrijf Brabant Warmte heeft plannen om een houtgestookte biomassacentrale te bouwen op industrieterrein De Broekakkers in Gilze. Deze centrale voorziet via een warmtenet enkele bedrijven in de directe omgeving van energie en zou op termijn ook woningen in de dorpskern en andere bedrijven een alternatief moeten bieden voor stoken op gas. D66 is zich een hoedje geschrokken en verzet zich tegen de plannen, zo blijkt uit een persbericht van de partij.