Minder geld voor zwembaden Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - Gemeente Geertruidenberg bezuinigt 30.000 euro op zwembaden De Schans in Geertruidenberg en De Ganzewiel in Raamsdonksveer. Een lastige opgave voor exploitant Sportfondsen Geertruidenberg.

Het is onduidelijk of volgend jaar wederom 1900 gratis zwemabonnementen worden verstrekt aan basisschoolleerlingen in de gemeente. Arie Eikelenboom, manager van de twee zwembaden, geeft aan dat hij deze abonnementen niet heeft mogen opnemen in de begroting.

Quote De gratis abonnemen­ten zijn goed voor 18.500 bezoeken Volgens wethouder John van Vugt is er nog geen besluit genomen over een vervolg van de actie en wordt deze binnenkort geëvalueerd. "Het is een groot succes geweest", zegt Van Vugt. “De gratis abonnementen zijn goed voor 18.500 bezoeken. De jeugd is sportief bezig en vindt elkaar weer bij het zwembad.”

Van Vugt verwacht dat Sportfondsen met 30.000 euro minder de zwembaden draaiende kan houden. Hij gaat ervan uit dat de renovatie van de zwembaden kostenbesparingen met zich meebrengt. Eikelenboom twijfelt daaraan. "Op de lange termijn is dat mogelijk, maar zeker in het eerste jaar na een renovatie krijg je nog te maken met losse posten."

Eikelenboom zegt begrip te hebben voor de financiële positie van de gemeente. "Maar het wordt nu erg krap. We hebben een begroting gemaakt die voldoet aan de eisen van de gemeente, maar daarbij hebben wij gewaarschuwd dat dit geen reële begroting is voor een matige zomer. Het is sowieso lastig om een begroting te maken voor een openluchtzwembad. De zon bepaalt namelijk alles. Laten we hopen dat in 2020 de kosten meevallen en dat het mooi weer wordt, want de bodem is echt bereikt."

