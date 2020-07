Minder geld uit Den Haag? ‘Dat laten wij in Oosterhout niet gebeuren’

Amerikaan­se sferen in oude Dongecen­tra­le met unieke drive-in bioscoop

12 juli GEERTRUIDENBERG - Alsof je zélf in een Amerikaanse speelfilm zat, maar dan ‘gewoon’ in Geertruidenberg. In een speciale drive-in bioscoop bij de oude Dongecentrale waren dit weekend verschillende films te zien. Compleet met sfeerverlichting, popcorn en cola.