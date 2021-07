Minder bomen en parkeervakken, maar de Zeggelaan wordt wel veiliger voor fietsers en voetgangers

De Zeggelaan is een belangrijke weg in Terheijden, omdat deze meerdere woonwijken met elkaar verbindt. Vorig jaar werd duidelijk dat er groot onderhoud aan het wegdek nodig is. Gemeente Drimmelen wil dat combineren met een nieuwe inrichting van deze weg.

Lichtmasten

De oversteekplaatsen blijven op de huidige locatie. De zebrapaden worden echter voorzien van een lichtmast en in het wegdek worden lichtpunten aangebracht, waardoor de oversteekplaatsen ook in het donker opvallen.

De fietspaden worden verhoogd, waardoor de weg veiliger wordt voor fietsverkeer. Hierdoor verdwijnen echter zeventien parkeervakken. De gemeente is van plan om in elk geval twaalf nieuwe parkeerplaatsen in de nabijheid aan te leggen. Ook wordt gekeken of er in de aansluitende straten plaats is voor meer parkeervakken.