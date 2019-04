Miljoenentekort Gilze en Rijen: Forse bezuinigingen nodig

Verslechterd

In het oude financiële vooruitzicht voor de komende jaren wordt nog uitgegaan van een tekort van 600.000 euro in 2020. Maar de situatie is de afgelopen maand fors verslechterd, zo staat te lezen in een memo dat maandagavond 15 april met spoed in de commissie Middelen besproken wordt.

Tegenvallers

Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat in 2019 opeens een tekort opduikt van 1,5 miljoen euro. Als redenen worden tegenvallers genoemd in Jeugdzorg, hogere ambtenarensalarissen, kwaliteitsverbetering ABG en kwaliteitsplan Groen. De tegenvallers werken de jaren daarna door. Met de huidige stand van zaken zou er in 2020 een tekort ontstaan van 3,5 miljoen euro en van 3 miljoen in 2021.

Wending

Dus haast is nodig om te kijken waar de gemeente kan bezuinigen of kan afstoten. Om tijd te winnen vervalt een ronde met schriftelijke vragen, maar praat de raadscommissie Middelen in mei en juni twee in plaats van één keer over wat er moet gebeuren. Een opmerkelijke wending in een gemeente die de financiën altijd op orde had.

Ongemakkelijk

Wethouder Rolph Dols zegt de gesprekken over de oplossingen te hebben vervroegd omdat hij begin mei wethouder wordt in Tilburg. ,,Dat voelt ongemakkelijk. Normaal had ik wat meer tijd gehad om met gefundeerde voorstellen naar de raad te komen. We zijn druk bezig met kijken waar de kosten wat lager kunnen. Ik had ook kunnen gaan, maar dat is mijn eer te na.”

Quote Je wil mensen ook iets geven als dat kan. We zijn de goedkoop­ste gemeente van Nederland. Rolph Dols, Wethouder Gilze en Rijen

Hij vindt niet dat hem iets te verwijten is. ,,Het betreft zaken waar je als wethouder weinig invloed op hebt. Ambtenarensalarissen worden een stuk hoger, de jeugdzorg veel duurder, we willen de ABG-gemeenten beter organiseren en beter groen. Je wil mensen ook iets geven als dat kan. We zijn de goedkoopste gemeente van Nederland.” Dols zegt dat de tekorten ook in andere gemeenten opdoemen. ,,Dongen heeft een tekort van drie miljoen. Ook Oisterwijk staat er niet florissant voor", geeft hij als voorbeeld.

Grote woorden