Miljoenenjacht-prijs van 623.000 euro valt in Lage Zwaluwe: 'Ik kan het niet geloven'

LAGE ZWALUWE - Bewoners van de Dokter Dooremansstraat in Lage Zwaluwe hebben 623.000 euro te verdelen. De Postcode Loterij Bingo viel zondagavond in deze straat (postcode 4926 BE). Zoals gebruikelijk heeft één van de bewoners ook het volle bedrag gewonnen.

Presentator Winston Gerschtanowitz arriveerde 's avonds in Lage Zwaluwe om de winnaars te verrassen. Hij klopte hoogst persoonlijk aan bij inwoonster Anja (47) die de hoofdprijs binnenhaalde en kwam binnen met confettigeknal.

Geweldig

Anja opende verbaasd de deur. "Ik schrik me kapot. Ik had je niet verwacht. Natuurlijk mag je binnenkomen." Eenmaal binnen verraste Winston haar in haar woonkamer met het geweldige gewonnen bedrag. Anja: "Ongelooflijk, wat geweldig. Ik kan het niet geloven dat dit echt is."

"Ik speel al lang mee", vertelde Anja, toen ze met Winston op de bank zat. Ze had het programma niet zitten kijken en had dan ook geen weet van de hoogte van het bedrag dat Arno in de uitzending van Miljoenenjacht had gewonnen.

'Morgen blijven we thuis'

Wat ze met het geld gaat doen? Echt tijd om na te denken had Anja niet zo kort na het nieuws. Ze droomt van een mooie reis, maar 'een weekendje Zeeland is ook wel goed', vertelt ze in de uitzending. "En morgen blijven we thuis", voegt ze nog wel toe.

De Lage Zwaluwenaren danken het geldbedrag dus aan Miljoenenjacht-speler Arno, die deze prijs uit een van de gouden koffers van Linda de Mol wist te halen.

Nog acht prijswinnaars