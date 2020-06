Miljoenen kilo’s kunstgras van TUF Recycling liggen door blunder nog steeds illegaal in Hedel opgeslagen

‘Vertrouwen in Van Vugt is er nog, maar we zijn nog niet klaar met hem’

25 juni RAAMSDONKSVEER - Het vertrouwen in de corona-kritische wethouder John van Vugt is er nog, maar het college van Geertruidenberg is nog niet klaar met hem. ,,We gaan er nog stevig over doorpraten”, aldus burgemeester Marian Witte.