Militaire oefening in de Biesbosch: grenzen verleggen met een peddel

HANK/BREDA - Toevallig 33 cadetten op een boot door de Biesbosch zien trekken op een rubberboot met een kleine houten peddel? Of ze ergens in de regio bepakt op de fiets gezien? Alles maakt uit van de grensverleggende oefening van de cadetten van de Luchtmacht, die deze week plaatsvond.

,,Knak”, zegt de 22-jarige Britt tegen haar mede-cadetten (langmodel, officiersopleiding) als ze hun zware bepakking weer op moeten gooien. Moeilijke gezichten, maar weinig gemor. De inspanningen van de oefening van de afgelopen dagen zijn van de gezichten af te lezen.

Bestemming: onbekend

Begin deze week fietsen de cadetten van Breda naar Roosendaal, waar ze bij het Korps Commandotroepen (KCT) een hindernisbaan bestormden. Slapen deden ze op de Rucphense Heide, waar ze hun poncho op moesten zetten. Zo verborgen mogelijk slapen, als in vijandelijk gebied. De dag erna volgde weer een fietstocht, maar deze keer naar Werkendam. Daar aangekomen troffen ze de boten.

Nog steeds niet de eindbestemming, want dat was de Aakvlaai, bij Hank. ,,Enige optie was om te peddelen met kleine houten peddels”, vertelt cadet Britt op de dinsdagavond. ,,Zijn zo’n vijf uurtjes onderweg geweest. Het ging zooo langzaam. Natuurlijk denk je dan wel even: bekijk het maar, als je ook al zo lang gefietst hebt. Maar je moet door, en dat doe je dan ook als groep”, zegt ze. ,,Wat we nu gaan doen is altijd de grote vraag.”

Ze lacht, al is het met een vermoeid gezicht.

Niet raar dus dat de cadetten op het kampement in de Aakvlaai weinig oog hebben voor iets anders dan hun voedsel, dat in het blikje op een esbitbrandertje in het donker staat te pruttelen.

Onduidelijk en langdradig

Waarom de luchtmachters in spe zo nodig op een boot moeten rondpeddelen? Kapitein Arnd, vluchtcommandant, legt het uit: ,,Mensen denken bij een militaire oefening aan een gesimuleerd oorlogsgebied, maar dit soort oefeningen gaan echt op de persoon en op de groep”, zegt hij aan het water van de Biesbosch. ,,De vraag die bij hen gaat leven is: waarom doen we dit? We hoeven later nooit iets in de boot te gaan doen”, vertelt hij.

Het doel: ,,Waar we op zoek naar zijn is de klik vinden in een opdracht. Gisteren was onduidelijkheid het probleem: ze kregen telkens een coördinaat, maar wisten niet wat ze daar aan zouden treffen. Vandaag was het langdradigheid. Het eindeloze peddelen. Iedereen verliest de motivatie op een zeker punt: op een zeker moment ga je elkaar weer motiveren, besef je je: opdracht is opdracht, we gaan ervoor.”

Indruk

De militairen trekken flink wat bekijks in het natuurgebied. ,,Mensen stoppen om te kijken. Vaak is het een smile and wave, voelt de drempel blijkbaar te hoog om ons aan te spreken. Maar het komt best voor dat ons gevraagd wordt wat we aan het doen zijn. Het maakt indruk.”

De groep maakt het kampement op, gaat slapen. Wat er de dag erna volgt? Voor de cadetten de vraag, voor Arnd een weet. ,,Vannacht laten we ze met rust, morgen eindigen we met een grote knal. We varen van hier, de Biesbosch, terug naar Breda.”

Kilometers varen. Peddelend. Weer die piepkleine peddel. ,,Ik geef het eindsignaal”, zegt Arnd. Dan mogen de boten op sleeptouw, aan een gemotoriseerde boot waar onder andere de kapitein in zit. ,,Als ze de juiste inzet getoond hebben.” Dat kan na vijf kilometer zijn, maar ook na tien. ,,Het doel heiligt de middelen.”