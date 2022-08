Militair rijdt onder invloed van drugs op vliegbasis Gilze-Rijen en raakt gewond bij ongeval

Varen in de Biesbosch wordt steeds duurzamer, maar: ‘Stap voor stap, anders is het niet te betalen’

DRIMMELEN - Wordt de Biesbosch straks verboden terrein voor boten met diesel- en benzinemotoren? Zo ver is het nog niet, maar ondernemers in en rond het natuurgebied bereiden zich alvast voor op een ‘elektrische toekomst’. Zeker nu de stikstofuitstoot in het gebied met 70 procent omlaag moet.

