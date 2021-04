Milieustraat in Hank weer open op zaterdag: tuinafval mag, hard plastic en vlak glas nog niet

De milieustraat in Hank is voortaan op zaterdag weer open. Maar alleen voor tuinafval. In de toekomst komen daar misschien andere gratis afvalstromen bij.

Tuinafval en de milieustraat, dan denk je aan een auto met aanhangwagen. Maar Loek Engelhart is daar een uitzondering op: deze zaterdagmorgen komt hij voor de derde keer een volle kruiwagen legen in de milieustraat van Hank. Hij woont er tegenover, dat is wel zo handig.

Lees ook PREMIUM Milieustation Hank lijkt gered, dankzij dit plan van inwoners

Een jaar lang bleef de werf voor snoeiafval dicht. De gemeente Altena besloot de grootste milieustraten in Giessen en Werkendam open te houden ‘Hank’ te sluiten. De inwoners vonden dat vervelend, zegt Rob van der Vooren. “Het is weliswaar een klein dorp, maar het heeft veel grote tuinen. Dat geldt ook voor mij, ik maakte altijd dankbaar gebruik van de milieustraat. Als er een initiatief zou komen vanuit de burgers om het zelf te gaan runnen, zou ik me aansluiten.” Zo dachten er kennelijk nog eens dertien Hankenaren over.

Engelhart is er gelukkig mee. “Anders had ik die takken allemaal moeten versnipperen voor de groencontainer, was ik daar maanden mee bezig geweest.” Ook Rolf Rijntjes, die een mudvolle aanhangwagen met mos, wilgentenen, gekortwiekte vlinderstruik en geverticuteerd gras lost, kan het wel waarderen. “Al had ik geen moeite mee gehad als ik naar Verschoor had moeten rijden in Almkerk, hoor.”

Meer gratis afvalstromen

Wel had Rijntjes graag gezien dat meer gratis afvalstromen in Hank konden worden afgeleverd. “Denk aan hard plastic of vlak glas. Nou moet je er een aardig eindje voor rijden, dat is ook niet goed voor het milieu.” Misschien komt het wel zover, zegt wethouder Roland van Vugt, die de heropening met een bezoek vereert. “Je kunt beter opschalen dan grootscheeps beginnen om erachter te komen dat het te veel is. Dat zou ten koste kunnen gaan van het enthousiasme van de vrijwilligers. Die moeten de tijd krijgen om aan het werk te wennen.” Slechts tuinafval, Van der Vooren kan er goed mee leven. “Rustig opstarten, daarna kun je eventueel uitbouwen.”

De vrijwilligers worden bij hun werk bijgestaan door Kees Verschoor, leidinggevende van de milieustraten in de gemeente Altena. Hoe te controleren, erop letten dat niet meer dan vier auto’s tegelijk op het terrein komen. Van Vugt ziet het glimlachend aan. “Je mag er trots op zijn dat zo veel mensen dit willen doen. En dat elke zaterdag.”