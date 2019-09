Milieuorganisatie wil dat Amercentrale in Geertruidenberg sluit vanwege uitstoot stikstof

Fietsenjun­gle bij busstation Oosterhout ‘erger dan ooit’

10:41 OOSTERHOUT - Steeds meer mensen zetten hun fiets zomaar ergens neer bij het centrale busstation in Oosterhout. ,,Het is al jaren een chaos, maar het is nu erger dan ooit”, aldus een buschauffeur. ,,De fietsenstalling wordt geblokkeerd door tientallen verkeerd gestalde fietsen. Niemand kan er nog door. Goedwillende mensen die hun fiets netjes in de rekken hebben gezet, hebben de grootste moeite om hun rijwiel er weer uit te halen.”