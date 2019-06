Milieuclub Oosterhout in verzet tegen bouw woning Teteringen van 2000 kuub inhoud

Oud-burgemees­ter Huisman zet huis te koop

6 juni OOSTERHOUT - Oud-burgemeester Stefan Huisman (60) heeft zijn huis in Oosterhout voor 1,5 miljoen euro te koop gezet. Het is niet duidelijk of Huisman in Oosterhout blijft wonen of dat hij naar een andere plaats wil verhuizen.