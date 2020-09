Mijzo; dit is nieuwe naam van drie zorginstellingen

Buurman koopt Café het Vermaak in Raamsdonk

27 augustus RAAMSDONK - Café/zaal het Vermaak in Raamsdonk, dat twee jaar geleden de deuren sloot, heeft een nieuwe eigenaar. Buurman Marcel Lucas heeft het pand gekocht via zijn BV Lucas Vastgoed en Beheer. Over de bestemming wil hij nu nog niets kwijt: ,,We hebben wat ideeën".