'Mijn ultieme droom: leven als songwriter en producer'

Gerard Bres (86) logeerde 5 maanden in hotel na woningbrand Terheijden

12:36 TERHEIJDEN - Een woningbrand sloeg letterlijk een gat in de rij huizen aan de Zwanenstrek in Terheijden. De hoogbejaarde buurman Gerard Bres (86) ontsnapte ternauwernood aan de vlammenzee. Vijf maanden logeerde hij in een vijfsterrenhotel in Breda. In september keerde hij terug. ,,Ik heb tegen die muur staan huilen."