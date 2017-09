Rel in Oosterhout: 'Mijn nieuwe werk mag niet geëxposeerd worden, omdat ik vroeger een paus met een stijve pik heb gemaakt'

Teleurgesteld

Wilnoudt is zwaar teleurgesteld in de stichting Kunst in de Heilige Driehoek. ,,Ik ben gevraagd door curator Guus van den Hout. Het leek me een grote eer om hier op de Biënnale te exposeren. Van te voren hadden we afspraken gemaakt dat ik rekening zou houden met de religieuze omgeving. Ik heb nieuwe werken gemaakt met gezichten en spiegelende bollen. Totaal niet aanstootgevend, maar het blijkt dat zuster Ruth Langemann, de overste van geloofsgemeenschap Chemin-Neuf in de Paulusabdij, mij afwijst op basis van vroegere kunstwerken. En dat terwijl eerst alles koek en ei was. Ik ben vier keer in het klooster geweest om over de nieuwe kunstwerken te praten. De locatie was uitgekozen. Ik heb alles uitgemeten. En ineens wilde ze niet meer." Volgens zuster Ruth heeft ze de beslissing niet alleen genomen. ,,De keuze, dat Arnix Wilnoudt niet in onze abdij zal exposeren is in eenheid met de stichting kunst in de Heilige Driehoek en de curator, Guus van den Hout genomen. Volgens mij is mijnheer Wilnoudt maar twee keer in de abdij geweest. Wij zijn dankbaar voor dit experiment van ontmoeting kunst en geloof met de Biënnale en hopen dat het een vruchtbare ervaring en voor de bezoekers en voor de drie kloosters zal zijn", aldus zuster Ruth. Op de vraag waarom Wilnoudt is geschrapt, gaat de zuster niet in.