Mijn lijf verklaart me voor gek dat ik nog even 5 kilometer ga lopen

Haagse besluitvor­ming over eigen bijdrage Wmo kost Oosterhout geld

10:00 OOSTERHOUT - Met ingang van 1 januari 2019 betaalt elke Nederlander die bij zijn gemeente Wmo-hulp krijgt een maximale eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken – ongeacht inkomen of vermogen. Goed nieuws voor cliënten die veel zorg nodig hebben, maar minder goed nieuws voor de gemeente Oosterhout. Die ziet de inkomsten hierdoor slinken. Met hoeveel, is overigens nog niet bekend.