Migrantenhotel Moerdijk: inwoners buitengebied Lage Zwaluwe willen meepraten

Bioscoop

Aanleiding zijn de plannen om een werknemershotel en bioscoop nabij Moerdijk te realiseren. ,,Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft zich in de media in principe positief uitgesproken over de komst van dit hotel", zegt raadslid Riekje van Vugt (CDA). ,,We maken ons zorgen over de impact die dit plan gaat hebben op de omwonenden en omgeving. Ze hebben te maken met grote veranderingen in de directe omgeving. Denk aan de Albanezen en plaatsing van de windmolens."