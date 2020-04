Migranten Glorieux nu ‘buiten de regio Dongen’

Oei... leerplicht­amb­te­na­ren aan huis: onhandige 1 april grap van Osse school tijdens corona?

1 april Leerlingen van Brabantse scholen zijn woensdag 1 april massaal door hun leerkrachten in de maling genomen. Het was dan ook een ideale dag om opdrachten ‘voor thuis’ mee te geven, omdat de meeste kinderen vanwege de coronamaatregelen al thuis leren. Al leek een school uit Oss vooral in te spelen op de angst voor een boete.