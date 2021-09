Mies Kuipers ging als eerste vrouwelijk sportcoach naar Saoedi-Arabië: ‘Dit avontuur kon niet mooier’

DORST - Mies Kuipers uit Dorst is al jaren actief in de regionale atletiek bij Sprint in Breda. De sport bracht haar al op vele plaatsen, als deelnemer aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro en als coach bij het WK in Qatar.