Mieke (70) en Ad (68) pakken eindelijk de koffers na 5,5 maand Lanzarote door corona

Het koppel zit sinds half januari vast op het Canarische eiland. De overwintering die ze vanwege hun gezondheidsproblemen jaarlijks koesteren leidde door de strenge coronabeperkingen in Spanje tot vijftig dagen 'huisarrest’. Vervolgens werden de vluchten die ze boekten telkens geannuleerd.



,,Het gaat nu lukken hoor. We hebben een gezondheidsverklaring moeten invullen en kunnen vandaag inchecken. We zijn al twee dagen aan het pakken. Op mijn laptop schrijf ik op wat we meenemen en wat achter kan blijven. We hebben zo veel spullen”, zegt Mieke, die haar 70-ste verjaardag noodgedwongen in Spanje vierde.



Inmiddels vliegen de vliegtuigen met Engelsen en Duitsers weer volop over. ,,Die komen hier om te feesten. Er is op het eiland nu geen corona. We zijn blij dat we weg kunnen.” Ze moeten gebruik maken van Transavia omdat Coco, de Cavalier King Charles Spaniël, ook mee moet in zijn bench. ,,Zij slaapt er nu al vaak in. Daar heeft ze helemaal geen moeite mee.”