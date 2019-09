Middeleeuwse vondsten achter Leijsenakkers

Burgerini­ti­a­tief: inwoners Geertrui­den­berg willen zelf hun wijk verduurza­men

16 september GEERTRUIDENBERG - Inwoners uit Geertruidenberg willen hun wijk helpen verduurzamen en zijn daarvoor het project ‘energiewijk Floris 5.0’ gestart . Want er is nog veel werk te verzetten op het gebied van bewustwording: ‘ons werk moeten we over tien jaar uitsmeren.’