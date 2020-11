Gilze - Wonen in Wendel-Zuid. Inwoners van Gilze hebben er tien jaar op moeten wachten. In februari start de verkoop van de eerste woningen in een reeks van 52. Nieuw in het duurzame plan dat aannemer Maas-Jacobs gaat bouwen zijn permanente micro-woningen, bedoeld voor starters.

Hoewel het bestemmingsplan in 2015 al klaar was, werd de bouw tussen de straten Wendel, Veldstraat en Molenstraat in Gilze in de ijskast gezet. Andere plannen in het dorp kregen voorrang. Begin dit jaar zijn de oude tekeningen uit een lade opgediept.

Knarrenhof

Nieuwe tijden, nieuwe wensen. Alle rijtjeswoningen zijn uit het plan verdwenen, zodat het nieuwe wijkje er ruimtelijker uitziet. Nieuw zijn 9 ‘microwoningen’ voor starters. Voor oudere inwoners komt er een ‘knarrenhof’ met 13 kleine patiowoningen. Verder zijn 10 vrijstaande woningen, 18 tweekappers en twee halfvrijstaande woningen gepland.

Volledig scherm Wendel-Zuid in Gilze. De gemeente wil hier 52 woningen laten bouwen. © BN De Stem/Angela van Heck

Wendel-Zuid is een uitwerking van de nieuwe woonvisie. Uit deze woonschets blijkt dat 42 procent van de woningen in Gilze en Rijen rijtjeshuizen zijn. Dat is veel meer dan in andere gemeenten. ,,Daarom willen we bouwen voor starters, ouderen en het wat hogere segment.” Onderzocht wordt ook of van aardwarmte gebruik kan worden gemaakt.

‘Animo is er genoeg’

Volledig scherm Het nieuwe plan voor Wendel-Zuid in Gilze. © Gemeente Gilze en Rijen Wethouder Sandra Diepstraten heeft hoge verwachtingen van het project. ,,Door de variatie stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. Animo is er genoeg.” In fase één gaat het om 3 vrijstaande woningen en 12 tweekappers. ,,Daarvoor tekenen we in januari een overeenkomst met Maas-Jacobs.”

Iets later worden de microwoningen gebouwd. Vijf partijen komen voor 10 december met een ontwerp. De microwoningen van 25 tot 50 m2 moeten minstens 50 jaar blijven staan. Ontwikkelaars haken volgens de wethouder vaak af bij tiny houses, omdat die er vaak maar 10 of 15 jaar staan. ,,Ze komen dan niet uit de kosten. Zo'n huisje kost al snel een ton.”

Een ander nadeel van tijdelijke bewoning is volgens de wethouder dat mensen dan na tien jaar weg moeten. ,,Waar naar toe? Ik verwacht niet dat met het huidige beleid en de wachttijden bij de Raad van State het woningprobleem over tien jaar is opgelost.”

Particulieren

In de tweede fase komen er nog 7 vrijstaande woningen, 6 tweekappers, 2 half vrijstaande woningen en 13 kleine patio's. Wethouder Diepstraten zoekt daarvoor nog een ontwikkelaar. Vijf kavels komen in aanmerking voor particulieren die zelf een woning willen bouwen. Ook elders in de gemeente zijn volop bouwplannen.