Mgr. Frencken College is geopend, met iets van de ziel van het oude gebouw

OOSTERHOUT - De nieuwbouw van het Mgr. Frencken College in Oosterhout is donderdagmiddag officieel geopend, na twee jaar bouw. Er klonken louter warme en lovende woorden. Over een school waar Oosterhout trots op mag zijn.

Een school, omgeven door groen en water en toch zo centraal. Een school die toegankelijk is voor alle Oosterhouters. En toch is er ook weemoed. Naar dat oude, karakteristieke gebouw. Kunstdocente en oud-leerlinge Miranda van Bragt vroeg aan 28 oud-leerlingen hun herinneringen te vangen in een kunstwerk. Op die wijze verdwijnen de kale muren in het nieuwe gebouw en keert de oude, maar vertrouwde ziel ietwat terug naar het nieuwe, dat nu nog zonder zit.

,,Het is zonder meer prachtig geworden, ook de plekken waar ik mijn lessen mag geven. Maar het gebouw moet nog gaan leven. Meer kleur krijgen. Dat hebben we met kunst gedaan", legt ze uit. En om dat oude gebouw te eren is er een kunstroute: 'Ode aan Bedaux'. Want het werk van de architect is met de nieuwbouw volledig verdwenen. Toch tot enig verdriet van Van Bragt.

Geen kunstwerk

Het nieuwe gebouw is immers geen kunstwerk, maar een architectonisch uitgedachte school, bestand tegen de verre toekomst. Gebouwd om haar leerlingen optimaal te laten renderen. ,,Het draait hier om zelfontplooiing. Er is ruimte voor het klassieke repertoire, maar de ruimtes zijn multifunctioneel", sprak Carla Grootjen, voorzitster van de Raad van Toezicht.

Buiten staat een nieuw speeltoestel met een bijzondere vorm. Dit is zo'n kunstwerk van een oud-leerling, Judith Geerts (afgestudeerd in 2007). ,,Het Frencken was voor mij één grote duikelervaring. In het diepe en halsoverkop gaan", duidt ze haar duikelrek 'Hals over kop gaan', dat gewoon gebruikt kan worden. En Renee Bonte (2008) ontwierp 'Your Trash, Your Treasures'. Een gordijn van glas. Glas, afkomstig van het oude gebouw. ,,Ik werk graag met materialen die als waardeloos gezien worden en die een nieuwe functie krijgen. Die oude stukken staan voor de fouten die je maakt, die samen maken wat je bent. Samen schittert dat. En als je er doorheen loopt, loop je van wat was naar wat je kan worden", duidt ze.

Muurprints

Rector Pharaïlda Kokke toonde zich trots bij de opening. ,,De laatste maanden was het afmaken. Het buitenterrein moest aangelegd worden in een zeer natte herfst, dus dat werd een grote modderpoel. En aankleden: de kunst is echt prachtig geworden. De muurprints zijn van huidige leerlingen, daar ben ik zeer trots op. Deze school wordt echt gevormd door de studenten."

De gemeente Oosterhout schonk het Frencken College een kunstwerk, dat voor de ingang geplaatst zal worden. Het werk is van Joep Struyk en vormt een verlengde van het werk van Niels Steenbergen dat er al stond. ,,Het oorspronkelijke is een schildpad dat wil vliegen. Onderwijs helpt je je dromen te verwezenlijken. Struyk plaatst er een blanco lood bij, waar studenten ideeën op plaatsen. Deze tak groeit, klaar voor een nieuwe stap", legt wethouder Robin van der Helm uit. Dat kunstwerk wordt thans gerealiseerd en wordt op een later moment bij de ingang van de school geplaatst.