Meubelzaak Rijn Huijbregts stopt ermee: ‘We zijn normaal blijven doen, niemand rijdt hier Mercedes’

Drie weken geleden kondigden de broers aan te stoppen; inmiddels is een groot deel van het pand van 2500 vierkante meter al leeggekocht. En dat is fijn, maar ook dubbel.

,,Zó snel hadden we niet verwacht, maar je merkt dat mensen toch nog een keer langs willen komen. We hebben een hechte klantenkring opgebouwd; mensen hebben altijd veel vertrouwen in ons gehad", zegt Pierre.

Familiebedrijf

De open en nuchtere houding van de broers heeft daar ongetwijfeld een rol in gespeeld. Want van verkooppraatjes houden ze niet. Henk: ,,Eerlijkheid duurt het langst. Als iets niet mooi is, dan zeggen we dat gewoon."

En met die instelling hebben ze, naar eigen zeggen, ook economisch moeilijkere tijden kunnen overleven. ,,We zijn altijd normaal blijven doen. We rijden geen van allen een Mercedes bijvoorbeeld. Daarnaast staan familiebedrijven sowieso sterk.”

De Huijbregtsen verkopen alles op het gebied van woninginrichting, maar onderscheiden zich vooral in de banken en gordijnen, die in eigen atelier op maat gemaakt worden. ,,We verkopen echt het complete plaatje. Inkopen doen we ook zelf; alles op gevoel."

En dat gevoel zit er al van jongsaf aan in. Vader Rijn en moeder Mientje begonnen de zaak in 1976 en ook de zoons gingen er al snel aan de slag. ,,Helaas kreeg ons pa gezondheidsproblemen, waardoor Mientje steeds meer het gezicht van de winkel werd. Zij wist veel klanten aan zich te binden.”

Uitbreidingen

De zaak floreerde. Al na twee jaar werd er uitgebreid en twee jaar later weer. Marcel: ,,Zo hebben we in totaal zeven keer verbouwd en gingen van 200 naar 2500 vierkante meter."

In 1992 was het tijd voor de broers om het stokje over te nemen. Heel anders dan hun ouders hebben ze het niet aangepakt. Bovendien hebben ze aan een half woord genoeg. ,,Bij ons geen ellenlange vergaderingen, het is gewoon 'ja' of 'nee'", zegt Henk. Pierre: ,,We zitten op één lijn. Zo besloten we op een gegeven moment van de klassieke eiken meubelen af te stappen en te gaan moderniseren. Dat trok weer jongere klanten aan.”

Waar er eerst nog complete woninginrichtingen werden verkocht, veranderde dat met de komst van woonboulevards en internet. ,,Mensen kopen steeds selectiever. Een bank hier, een lampje daar..."

Het is, in combinatie met de leeftijd, een belangrijke reden om nu de deuren te sluiten en plaats te maken voor nieuwbouw. ,,Er is weinig vraag meer naar dit soort winkels. Over tien jaar zijn ze allemaal uitgestorven. We hebben het graag gedaan, maar aan alles komt een eind.”