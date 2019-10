REPORTAGESinds begin vorig jaar kunnen werkzoekenden via de Ambachtsacademie omgeschoold worden tot lijstenmaker, glazenier, meubelmaker en nog vijftien ambachten. West-Brabant is echter nog vrijwel een witte vlek op de kaart van de academie.

Ambachtsacademie? Zelfs bij het UWV gaat niet bij alle medewerkers direct een belletje rinkelen als het instituut ter sprake komt. Terwijl de uitkeringsinstantie toch betrokken is bij de oprichting van deze ‘academie’ die als doel heeft werkzoekenden op te leiden tot ervaren ambachtslieden. Niet op school maar in het bedrijf van een leermeester

“Ik moest bij het UWV in Breda zelf aangeven waar ze het op internet konden vinden. Maar vervolgens kreeg ik wel alle medewerking”, zegt Leon Nieuwenhuijzen uit Hank, die een jaar geleden via de Ambachtsacademie bij een leermeester in Made aan de slag ging om het vak van meubelmaker te leren (zie ook kader onderaan deze pagina).

Ambacht Nederland

De Ambachtsacademie is een relatief nieuw fenomeen. Begin vorig jaar gaf minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) er het startsein voor. Het ministerie gaf twee miljoen euro subsidie aan het initiatief van Ambacht Nederland, een stichting die zich richt op de continuïteit van kleinschalige ambachtelijke bedrijven en branches.

Het doel van de academie was tweehonderd werkloze 50-plussers om te scholen tot ambachtsman/vrouw in 19 verschillende vakken, zoals lijstenmaker, glazenier, meubelmaker en kledingreparateur. “Inmiddels merken we dat de arbeidsmarkt flink aangetrokken is. Daarom is de leeftijdsgrens verlaagd naar 40,” zegt Elrie Bakker-Derks, voorzitter van Ambacht Nederland. Op dit moment zijn er ruim 125 deelnemers in Nederland.

Pianotechnicus

“We zien al jaren dat het moeilijk is specialistische vaklieden te krijgen. Het gaat vaak om beroepen waar geen duizenden mensen voor nodig zijn, maar als niemand meer glazenier of pianotechnicus wordt, hebben we wel een probleem,” aldus Bakker-Derks.

In het reguliere onderwijs is weinig ruimte voor studies die specifiek opleiden tot één ambacht. Daarom kwam Ambacht Nederland op het idee zelf een opleiding te starten via het traditionele leerling-gezel-systeem. Dat sloot weer goed aan op een actieplan van Sociale Zaken om oudere werklozen via omscholing aan het werk te krijgen.

Geen sollicitatieplicht

De opleiding is niet voor iedereen weggelegd. Er is een leeftijdsgrens en mensen moeten een uitkering (bijstand, ww) ontvangen of geen betaald werk verrichten omdat ze bijvoorbeeld als herintreder aan de slag willen. “En ze moeten duidelijk affiniteit met het ambacht hebben en erg gemotiveerd zijn,” aldus Bakker-Derks. Andere eisen zijn dat mensen anderhalf jaar lang vier dagen per week in de praktijk werken, ondertussen een e-learning-module volgen én deelnemen aan een cursus ondernemerschap. Daar staat tegenover dat ze gevrijwaard zijn van de sollicitatieplicht.

4000 aanmeldingen

Van de 4000 aanmeldingen die de Ambachtsacademie heeft gehad, wordt dus maar een klein deel geselecteerd. Een andere belemmering kan zijn dat er geen praktijkplek gevonden kan worden. In principe gaat de academie pas op zoek naar een leermeester als zich iemand meldt voor een opleiding. Daardoor kan soms de juiste match niet worden gemaakt.

West-Brabant

West-Brabant is bijna een witte vlek op de kaart van de Ambachtsacademie. Leon Nieuwenhuijzen is vooralsnog de enige deelnemer in deze regio. “Dat zal vooral met naamsbekendheid te maken hebben,” zegt Bakker-Derks. “We zijn natuurlijk nog niet zo lang bezig. We hebben ook graag dat ondernemers zich bij ons melden als ze een leerwerkplek kunnen bieden, dan kunnen we snel schakelen als we iemand hebben die een opleiding wil doen.”

Hoe het komt dat in West-Brabant slechts één werkzoekende aan de slag is via de Ambachtsacademie kan een woordvoerster van het UWV niet zeggen. “Onze mensen die werkzoekenden begeleiden zijn op de hoogte gesteld van de Ambachtsacademie en is een folder beschikbaar. Maar wellicht moet er nog meer gewerkt worden aan de naambekendheid.”