Metamorfose bij Oosterhout: nieuwe aansluiting bijna klaar

Opgepakte coronadrei­gers hielden dorp lang in z'n greep, nu zitten ze weer thuis

3 juni HANK - Bedreigingen en bommeldingen, daar worden de twee mannen die half mei zijn opgepakt nog altijd van verdacht. Lange tijd domineerden hun acties het gesprek van de dag in Hank. Inmiddels zitten ze echter niet langer in voorarrest, maar thuis. ,,Het is geen simpel onderzoek.”