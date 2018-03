Met spoed gezocht: 40 man zorgpersoneel voor De Riethorst

OOSTERHOUT - Eerst was er personeel, maar geen geld. Nu is er wel geld, maar geen personeel. Zorginstelling De Riethorst Stromenland kan per direct veertig fte aan mankracht gebruiken. Alleen: waar haal je die vandaan?

,,Veertig fte, dat is veel ja.'' Mireille de Wee is bestuurder van De Riethorst Stromenland en staat op de open dag van de zorginstelling in Oosterhout, afgelopen zaterdag. "Die kunnen we meteen plaatsen, door het extra geld dat de regering pas beschikbaar heeft gesteld. Tot voor kort was dat geld steeds de bottleneck voor organisaties als deze.''

Nu is het personeel juist het probleem. Om mensen te werven hield De Riethorst dit weekend open huis op de vier locaties: Oosterhout, Waspik, Almkerk en Woudrichem. Die heeft zeker veertig tot vijftig serieuze kandidaten opgeleverd, schat De Wee in. Niet verkeerd.

Zij-intreders

,,Zelf hebben we al langer het idee dat we meer met zij-intreders moeten doen, mensen die uit andere sectoren komen. Die beginnen niet meer aan een fulltime opleiding, maar kunnen hier een studie combineren met werk. In anderhalf tot tweeënhalf jaar heb je een diploma."

De Riethorst Stromenland heeft nu dertienhonderd medewerkers in dienst, en nog eens achthonderd vrijwilligers die de betaalde krachten bijstaan. De Wee hoopt daar snel meer aan toe te kunnen voegen. Want werken in de zorg, zo somt ze op, is eigenlijk hartstikke leuk:

- "Het is het allermooiste beroep. Je kunt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een fijn leven voor deze mensen."

- "Er zijn heel veel carrièreperspectieven, zowel in de hiërarchie van een organisatie, of in de specialisatie van je werk."

- "Je leert iedere dag nieuwe dingen."