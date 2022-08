Met Spiderman in de zweefmolen, dat is leuk voor Instagram én het trekt bezoekers naar de kermis

OOSTERHOUT - Spiderman maakt graag letterlijk een rondje op de Oosterhoutse kermis. In de zweefmolen welteverstaan. Dat is voor de slingerende superheld bijna zijn natuurlijke habitat.

Op de grond lopen Frozen’s Elsa en Anna, met wie Spidey vandaag op de kermis is. De filmfiguren zijn een lokkertje om meer jonge bezoekers naar de kermis op het Slotjesveld te krijgen.

Fotomoment voor social media

Wanneer de filmhelden een rondgang maken, doen ze dat tussen het poseren door. Het inhuren van (teken)filmhelden is een fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker te zien is op de kermis. ,,Ik denk dat het voortkomt uit wat je noemt de experience culture en de Instagram culture”, schat Elza in. Elza heet in het dagelijks leven Lotte Donkers en studeert International Tourism. ,,De nadruk ligt op beleving én om fotomomenten te creëren voor social media.”

Gian-Luca Mastromatteo (bijna 3) maakt een rondje langs de prijzen bij het eendjes vissen. In eerste instantie wijst hij Sula aan (het vriendinnetje van tekenfilmkonijn Bing). Moeder Debby suggereert om dan voor Bing zelf te kiezen. Maar dat wil Gian-Luca dan weer niet. Het wordt een dalmatiërknuffel. In zijn buggy liggen al een aap en konijn, door zijn tante gewonnen bij het muntjesschuiven. ,,We waren gister ook al hier. En we zullen heus nog wel eens terugkomen”, zegt moeder Debby.

Een plastic roosje als troostprijs

Björn Colet maakt met z’n vriendengroep graag een rondje langs de wat meer masculiene attracties. Zojuist heeft hij slagkracht laten zien bij de boksbal, nu staat hij bij de Kop van Jut. Had Hendrik Jut in 1872 zo slapjes geslagen op de weduwe Maximiliana van der Kouwen, dan had de weduwe het overleefd en had de attractie een andere naam gehad. Pas bij de zevende slag lukt het Colet op het ijzer tot driekwart bij de bel te krijgen. Een plastic roosje is zijn troostprijs. ,,Met de boksbal heb ik meer ervaring.”

Volledig scherm Wim Müller (72) voor de laatste keer in zijn Wimpie's Prijzen Paleis. Na 55 jaar zegt hij in oktober de kermis vaarwel. Fee doet haar best, met Elsa en Anna uit de tekenfilm 'Frozen' op de achtergrond. © Jan Stads/Pix4Profs

Exploitant Wim – Wimpie – Müller (72) is bezig aan zijn allerlaatste kermisrondje. De eigenaar van het Coca-Cola ringwerpspel is na 55 jaar (!) bezig aan zijn laatste seizoen. Hierna klinkt het winnen-winnen-winnen, zoeken-zoeken. Vele kansen, vele prijzen. Eén ring om de hals en u mag úitzoeken, nooit meer zoals alleen Müller dat kan.

Quote In Tilburg stond ik altijd met de loterijwa­gen. Hier in Oosterhout komen meer gezinnen en kinderen Wim (Wimpie) Müller

In oktober, tijdens de jaarmarkt in zijn woonplaats Woerden, sluit Müller voor het laats zijn wagen. ,,Ik ben de laatste van vier generaties”, vertelt hij met een mix van trots en weemoed. ,,Mijn overgrootvader had een boot waar je touwtje kon trekken. Opa had een schiettent en mijn vader trok rond met de kop van Jut.”

‘Het is mooi geweest, écht mooi’

Müller heeft twee wagens, die hij beiden al verkocht heeft. Naast het colafles-ringwerpen, is hij op menig kermis bekend met het loterijspel Wimpie’s Prijzen Paleis. ,,Ik liet het afhangen van het publiek”, zegt hij. ,,In Tilburg stond ik altijd met de loterijwagen. Hier in Oosterhout komen meer gezinnen en kinderen.” Of hij de kermis gaat missen? ,,Absoluut. Maar wat moet ik anders, doorgaan tot ik kreupel ben? Het is mooi geweest. Het was écht mooi.”