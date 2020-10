Met sinterklaaspakketten brengt Stichting Circuskunst het sinterklaasfeest naar de kinderen

Van der Linden: ,,Na het nieuws dat ook de optocht niet door mag gaan, zijn we gelijk gaan kijken naar wat we juist wel allemaal kunnen doen. In samenwerking met ondernemers en de ondernemersverenigingen is nu het plan om een sinterklaaspakket voor ieder basisschoolkind te maken.”

Speurtocht

Het gaat in totaal over iets meer dan drieduizend pakketjes. ,,Deze worden allemaal gevuld met snoepgoed, een tekening en er zit een speurtocht in.” De uitkomst van de speurtocht, een zoektocht naar chocoladeletters door het centrum van Oosterhout, kan in de brievenbus gedaan worden van het Pietenhuis.

Snoepgoed

Want ook dat staat vast: het Pietenhuis komt voor de achtste keer op rij in de Arendshof. ,,Uiteraard wel met coronamaatregelen. Zo mag er geen snoepgoed uitgedeeld worden en moeten mensen vooraf een kaartje reserveren . Voorgaande ontvingen we gemiddeld vijfhonderd bezoekers op een dag. Nu werken we met tijdsvakken en mogen er maximaal dertig mensen tegelijkertijd binnen zijn. Verder mag ieder kind dit jaar maar één keer het huis bezoeken en er mag maximaal een verzorger mee naar binnen.”

Gratis

Maar dat mag de pret niet drukken volgens Van der Linden. ,,Net als voorgaande jaren is een bezoekje aan het Pietenhuis gratis. Het gaat er ons om dat ieder kind in Oosterhout het sinterklaasfeest kan vieren.”



De logistiek van het vullen van de dozen is al in volle gang. Bezoekers van Zorgboerderij Levensvreugde in Den Hout zijn aan het werk gezet. ,,Ik heb ze allemaal tot hulppiet benoemd en dit vinden ze hartstikke leuk. Per week komen er zo’n vijfenzestig pieten helpen. Inmiddels hebben we dan ook al meer dan tweeduizend dozen uitgevouwen. Ook is het snoepgoed al binnen”, vertelt eigenaresse Conny van der Schriek.