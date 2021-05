Met Petje Af de boer op: ‘Het doet me een beetje denken aan vroeger in Syrië’

Een beetje voorrang op de woning­markt? ‘Dit heeft een erg Oosterhou­ters-eerst-gehalte’

29 april OOSTERHOUT - Een duwtje in een rug op de woningmarkt, voor mensen met kleine beurs én een band met Oosterhout. Daarvoor hield raadslid Peter de Laat (Voor Heel Oosterhout) afgelopen week een pleidooi. Tevergeefs, in de gemeenteraad was er weinig steun voor zijn motie.