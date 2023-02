Met overlijden Ria van Baal (1940-2023) neemt Oosterhout afscheid van Moedertje Besterd

Dat maakt burgemeester Mark Buijs bekend op de website van de gemeente Oosterhout. Buijs had een speciale band met Van Baal, zo beschrijft hij. Hij zocht haar in de laatste periode van haar leven nog op in het hospice in Dongen. Daar overleed ze op 9 februari.

Ria van Baal werd ook wel ‘Moedertje Besterd’ genoemd, naar de voormalige naam van Slotjes-Midden. Ze vormde in haar eentje eigenlijk een wijkraad op zich. Inwoners van Slotjes wisten haar te vinden, waarna ze onvermoeibaar contact legde met het gemeentehuis.

Ze werd op 12 januari 1940 geboren in Oosterhout en woonde sinds 1967 in de Graaf Engelbrechtstraat. Dat huisje kocht ze met haar in 2013 overleden man Kees, nadat ze eerst een jaar in de Tempelierstraat hadden gehuurd. Door de jaren heen groeide ze uit tot een prominent aanspreekpunt.

Quote Juist nu, in de tijd dat die Harry Potter uit Den Haag ons helemaal leegzuigt, hebben we behoefte aan een goedkope supermarkt in onze wijk Ria van Baal in 2003

Ze schuwde niet af en toe een speldenprik uit te delen. Zoals in 2003, toen de Nettorama dreigde te verdwijnen uit Slotjes: ,,Er wordt vergeten dat veel mensen bij ons geen hoog inkomen hebben. Juist nu, in de tijd dat die Harry Potter uit Den Haag (Jan-Peter Balkenende, red.) ons helemaal leegzuigt, hebben we behoefte aan een goedkope supermarkt in onze wijk.” De Nettorama bleef.

‘Barones van de Besterd, die titel werd haar toegedicht door Johan Westra, de toenmalige directeur van Thuisvester’, schrijft Mark Buijs in zijn blog. ‘Ze was niet van adel en zo gedroeg ze zich ook zeker niet. Ria was een mens met een hart van goud, die deze titel puur door de representatieve rol die ze voor de mensen in de Besterd had gespeeld, kreeg toebedeeld. Door haar verbindende rol tussen inwoners bij leefbaarheidsvraagstukken.’

Vrijdag 17 februari wordt afscheid van Ria genomen.