Met opening nieuw kunstgrasveld laat VV Dongen een rumoerige periode achter zich

De opening markeerde het eind van een periode waarin de vereniging en de gemeente het niet steeds met elkaar eens waren. VV Dongen had willen verhuizen naar de Noorderlaan aan de rand van het dorp waar ze meer ruimte zouden hebben. De gemeente had weinig vertrouwen in de financiering van die verhuizing. Op de beoogde plek komt nu woningbouw. Als tegenprestatie heeft de gemeente het nieuwe kunstgrasveld bekostigd.

Voorzitter John-Paul Verkooijen is zichtbaar tevreden met deze oplossing, en met het nieuwe veld. „Als je het vergelijkt met het oude veld is het veel en veel beter. Dat lag er zeker al tien jaar. Het was keihard. Daardoor werkte het blessures in de hand. De infill bestaat niet uit rubber korrels, maar uit kurk. Dat is veel duurzamer, en het geeft niet af. Kunstgras is ook te verkiezen boven natuurgras, omdat het intensief gebruikt gaat worden. Zeker nu vrijwel alle teams op zaterdag gaan spelen.”

Klaar voor 100-jarig bestaan

Met kurk als infill komt het veld 10.000 euro duurder uit, maar gezien de voordelen had de gemeente dat er graag voor over, aldus wethouder Jansen. „Zo is de vereniging klaar voor de viering van het 100-jarig bestaan, volgend jaar.” Helemaal klaar was het veld overigens nog niet. De lichtmasten die geplaatst hadden moeten zijn, waren nog niet aangekomen. Daardoor moest de vriendschappelijke wedstrijd, waar het veld mee ingewijd werd, een half uur eerder beginnen.

Het nieuwe veld bracht het eerste elftal van VV Dongen nog niet meteen geluk. Tien minuten na aanvang van de wedstrijd kregen ze een doelpunt tegen.

Volledig scherm VV Dongen opent nieuw kunstgrasveld. Wethouder René Jansen (L) en voorzitter John-Paul Verkooijen spreken de aanwezigen toe. © Pix4Profs/René Schotanus