Met nieuwe ventilatoren moet Dongense school weer fris worden

Eén en ander vloeit voort uit een onderzoek van technisch adviesbureau Wiercx. Dat keek enige tijd geleden hoe het is gesteld met het binnenklimaat op de school aan de Otterdonk. Dat klimaat is belangrijk voor de gezondheid van iedereen die werkt of les krijgt in een school.

Aanpassingen

Uit het onderzoek bleek dat de ventilatie in het schoolgebouw niet optimaal is. Om te kunnen voldoen aan het (landelijke) programma van eisen voor ‘frisse scholen C’ en aan het bouwbesluit, zijn dan ook aanpassingen nodig, aldus het adviesbureau.

Nou staat het pand van KBS Noorderpoort op de nominatie voor sloop. En, zo merkte wethouder Eline van Boxter van onderwijs onlangs op in antwoord op vragen van D66: ,,In het licht van de op handen zijnde nieuwbouw van verschillende scholen, moet wel steeds een afweging worden gemaakt tussen noodzaak, duurzaamheid en verantwoorde inzet van de middelen.”

Dakventilatoren

Neemt niet weg dat Noorderpoort er waarde aan hecht dat de ventilatie op peil is. Er zijn meerdere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen, aldus de school in een nieuwsbrief. Meest (kosten)effectief is om op het dak boven elk lokaal een ventilator te plaatsen.

De directeur-bestuurder van Noorderpoort heeft inmiddels goedkeuring gegeven in die oplossing te investeren, meldt de school. De kosten daarvan bedragen minimaal rond de 30.000 euro.

Rijkssteun

D66 wees de wethouder op de mogelijkheid van SUVIUS (speciale uitkering ventilatiesystemen scholen) die kan worden aangevraagd bij het Rijk. Daarover is inmiddels contact geweest met de schoolbesturen, meldt de wethouder. Die zijn er volgens haar nog volop mee bezig.

Overigens bedraagt die rijksbijdrage hooguit dertig procent van de kosten, aldus Van Boxtel. De overige zeventig procent moeten sowieso worden betaald door de schoolbesturen en/of de gemeente Dongen.

KBS Noorderpoort meldt in de nieuwsbrief dat het in elk geval de bedoeling is dat niet te lang wordt gewacht met het aanbrengen van de dakventilatoren. Zodat het binnenklimaat op niet al te lange termijn weer optimaal is en de lucht weer fris en gezond genoeg is voor iedereen die werkt en leert in het schoolgebouw.