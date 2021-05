Met negatieve test op de tribune bij de honkballers van Twins voelt meteen weer als vanouds

Huisartsen West-Bra­bant zeer tevreden over aantal mensen dat coronaprik komt halen

29 mei Huisartsen in West-Brabant zijn erg tevreden over de opkomst voor de coronaprik. Ruim 7 op de 10 patiënten laat zich vaccineren. Slechts op een paar plaatsen, waaronder wijken in Breda-Noord, blijft de vaccinatiebereid wat achter.