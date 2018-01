Met jeugdig enthousiasme kun je ver komen tijdens de Straotparade in Dongen

"Het is het enige evenement waar het eigenlijk leuker is om muzikant te zijn, dan prins", zegt Frank Snijders, die zich dit jaar Prins Andreo LX van het Dongense 'Peeënrijk' mag noemen. Normaal speelt hij zelf trombone bij blaaskapel 'De Vrije Tijdrekkers'. Een liefde die hij als prins carnaval even opzij moet zetten. "Het is wel moeilijk hoor. Zeker als je eigen kapel bezig is, dan wil je toch het liefst meespelen."

Het merendeel van de in totaal 21 blaaskapellen doet mee voor de leut met een fust bier als prijs. Strijden in wedstrijdverband om de titel 'Brabants Midwinterkampioenschap 2018' trekt minder deelnemers dan voorgaande jaren. Iets waar de organisatie geen verklaring voor heeft.

Jeugdig enthousiasme

Toch heeft blaaskapel Nootdkreet uit Terheijden, een vriendengroep bestaande uit twintigers, dit jaar voor het eerst besloten mee te strijden om de titel. Al staat de lol voorop. "Je hebt nu een groep mensen van een vereniging toebedeeld gekregen en dat is gewoon gezellig", vertelt Michiel Jespers, grote-tromspeler bij Nootdkreet. Hij kan het koppelen van een lokale carnavals- of andere vereniging aan een blaaskapel om de boel op te zwepen, dan ook zeer waarderen.

Of ze kans maken op de titel? "Met jeugdig enthousiasme kun je alles bereiken", grapt Jespers, terwijl hij dankbaar een vers biertje van een blad afpakt. Ook Merijn de Jong, saxofonist bij Nootdkreet, geniet zichtbaar: "Het is leuk, we doen nu voor de tweede keer mee. Het is een goede opmaat naar de carnaval."

Quote We willen de kapellen stimuleren, dat ze ook op straat spelen als ze van het ene café naar het ander trekken Dennis Ariëns, voorzitter van de commissie Straotparade

De zonnige dag verleidt veel Dongenaren om de buitenpodia op het Looiersplein en bij de Tramstraat op te zoeken. Jong en oud deinen mee op muziek, genieten van een biertje of eten een warm frietje tegen de kou. "Buitenpodia vind ik toch wel het leukst", vertelt Dennis Ariëns, voorzitter van de commissie Straotparade. "Als je hier nu op het Looiersplein kijkt, staat het buiten vol en binnen in de bar, wat eigenlijk niet eens een echte bar is, staan een paar mensen."

Brabants Midwinterkampioen

Hij betreurt het dat cafés in Dongen zo ver uit elkaar liggen. Een boosdoener wat betreft de carnavaleske sfeer en reden voor de commissie om dit jaar de nieuwe 'Straotprijs' uit te delen: "We willen hiermee de kapellen stimuleren, dat ze ook op straat spelen als ze van het ene café naar het andere trekken."