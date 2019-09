Met je hart tegen eenzaamheid ouderen ook in Gilze en Rijen

Met je hart verzorgt activiteiten voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. De stichting werkt samen met restaurants, bedrijven en zorginstellingen. Al 2400 ouderen in Nederland zijn aangesloten die in groepjes van acht activiteiten ondernemen. Zij komen meestal via een zorgmedewerker van huisarts tot fysiotherapeut bij de stichting terecht.

Hapje eten

,,In een gesprekje kijkt de stichting in welk groepje ze passen om samen regelmatig een hapje te eten of iets te ondernemen”, zegt directeur Ingrid Langen van Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) die ook met VIPvoorelkaar samenwerkt. In dertig gemeenten is al een Kern, waaronder Breda en Tilburg.