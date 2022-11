Met het slopen van de huizen in de wijk verdwijnen herinneringen; ‘Bijna alle militairen zijn dood of weg’

Gemengde gevoelens over begroting Oosterhout: van ‘stuurloos schip’ tot ‘ambitie en mooie plannen’

OOSTERHOUT - ,,Het schip is stuurloos, terwijl er een storm op komst is. En dit college doet alsof we een ontspannen tochtje in de Biesbosch gaan maken”, foetert raadslid Anco Bakx (CDA). Wethouder Dees Melsen (VVD, financiën) ziet vooral ‘mooie plannen’ voor Oosterhout.

3 november