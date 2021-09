Met het loslaten van de anderhalve meter komt de gezelligheid terug in Oosterhout

,,Met deze nieuwe versoepeling gaan we nu naar tweederde van de bezetting van de stoelen en dat is heel fijn”, zegt Charlotte Louwers, directeur van De Bussel. ,,Normaal gesproken kunnen we in de grote zaal 450 mensen onderbrengen en in de foyer 200. Met deze nieuwe stap gaan we in ieder geval weer vooruit naar 330 in de grote zaal en 100 in de foyer. Wij waren zelf al begonnen met de coronacheck-app met de QR-code, dus daarin verandert voor ons niks.”