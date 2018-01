Met dik 200 km/u over A59: rijbewijs kwijt

Man ligt dagen dood in appartement in Oosterhout

28 januari OOSTERHOUT - In een appartement aan de Regentendam in Oosterhout is zondagmiddag een dode man gevonden. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen dat het om een misdrijf zou gaan, maar wordt er verder onderzoek gedaan om de doodsoorzaak vast te stellen.