Met Derk Alssema krijgt Gilze en Rijen een jonge, groene CDA-burgemeester

PROFIELRIJEN/GOES - Derk Alssema, de beoogd burgemeester van Gilze en Rijen die in april Jan Boelhouwer opvolgt, is pas 33 jaar maar heeft er al een flinke politieke carrière opzitten bij het CDA in zijn woonplaats Goes, waar hij sinds 2015 wethouder is. Daarvoor werkte de uit Groningen afkomstige Alssema bij de Rabobank.

Alssema woonde tot zijn vijfde in het Groningse Muntendam, maar daarna op Zeeuwse bodem, eerst in Kapelle, later in Goes. Na een studie management, economie en recht aan de Hogeschool Zeeland ging hij in 2007 aan de slag bij de Rabobank Oosterschelde. Dat jaar werd hij als bestuurslid van het CDJA Zeeland. In 2010 debuteerde hij als CDA-raadslid in Goes.

Al sinds 2015 wethouder

Vier jaar later nam hij het fractievoorzitterschap op zich, om in juli 2015 partijgenoot Jo-Annes de Bat, die gedeputeerde werd, op te volgen als wethouder. De sollicitatiecommissie typeerde Alssema destijds als ‘een ‘daadkrachtige bestuurder met verbindende leiderschapsstijl met oog voor nuance en compromis'. Zijn baan bij de Rabobank bouwde hij af om per augustus 2015 als fulltime wethouder te fungeren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd het CDA in Goes, ondanks het verlies van twee zetels, toch weer de grootste partij. Als formateur sleutelde Alssema met succes aan het voortzetten van de coalitie van CDA, VVD en SGP/CU, al heeft die slechts een nipte meerderheid met 13 van de 25 zetels.

De wethouders Derk Alssema, André van der Reest en Loes Meeuwisse zetten in 2018 in Goes de coalitie van CDA, SGP/CU en VVD voort.

Voorzitter Jeugdhulpregio

Momenteel beheert Alssema als wethouder in Goes nog de portefeuille ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Economische Zaken, Jeugd & Onderwijs, Sport, Energie- en Klimaatbeleid en Dierenwelzijn. Ook is hij onder meer voorzitter van de Jeugdhulpregio Zeeland.

Afgelopen november keerde Alssema nog teleurgesteld terug uit Den Haag na een debat over de jeugdzorg. Minister Hugo de Jonge, zijn partijgenoot, kwam nog niet met structureel geld over de brug voor gemeenten, die belast zijn met de dure uitvoering van de jeugdzorg.

Enige Zeeuw op Duurzame Jonge 100

Alssema stond in 2019 als enige Zeeuw op de Duurzame Jonge 100 (DJ100), een lijst jonge ondernemers, professionals en studenten die werken aan een duurzame toekomst. Alssema was mede-opsteller van het Zeeuws Energieakkoord, dat ernaar streeft de provincie energie- en klimaatneutraal te krijgen in 2050. Voor Goes stelde hij een klimaatprogramma op dat de gemeente in 2045 al klimaatneutraal moet maken.

Rodeloperbeleid en meedenkstand

Wethouder Derk Alssema van Goes helpt bij het boren van een eerste paal voor een nieuwbouwwijk.

Als wethouder van zowel economie als volkshuisvesting kon Alssema de voorbije jaren in een floerend Goes regelmatig proosten op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, nieuwe infrastructurele projecten en groeiende woningbouw. Hij predikt het 'rodeloperbeleid' en de 'meedenkstand' als ondernemers of particulieren zich melden met een mooi plan.

De gemeente Goes telt 37.000 inwoners, de stad zelf 27.000. ,,Maar het voorzieningenniveau is vergelijkbaar met dat van een stad van 100.000-plus inwoners”, aldus Alssema, die het succes mede toeschrijft aan het stabiele politieke klimaat in Goes. ,,We vechten elkaar niet de tent uit, maar zijn altijd bezig de stad te besturen.”

Al locoburgemeester in Goes